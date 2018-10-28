toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Суперник Динамо Астана достроково став чемпіоном Казахстану, Кайрат Есеоли гарантував собі "срібло"

27 жовтня 15:10 486 Читать на русском
Суперник Динамо Астана достроково став чемпіоном Казахстану, Кайрат Есеоли гарантував собі "срібло"
Астана – чемпіон Казахстану / фото: ФК Астана

Астана за 2 тури до фінішу стала чемпіоном Казахстану. Причому команда виграла титул, не виходячи на поле, адже свій поєдинок програв найближчий переслідувач Кайрат.

Астана достроково забезпечила собі звання чемпіона Казахстану. Це 5-й титул в історії клубу, причому 5-й поспіль, повідомляє офіційний сайт Астани.

Астана стала чемпіоном завдяки поразці Кайрата від Іртиша. До слова, Кайрат, за який виступає українець Адерінсола Есеола, гарантував собі 2 місце чемпіонату.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Цікаво, що формально Астану очолює українець Роман Григорчук, хоча останні 2 місяці командою керує його асистент Григорій Бабаян. Як зазначалось раніше, сам Григорчук відсутній у зв'язку із сімейними обставинами.

Нагадаємо, Астана та Динамо очолюють групу K Ліги Європи. У обох команд після 3 турів по 5 очок, а їхній очний матч у Києві завершився внічию 2:2.

Надія на помилку Циганика: шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на єврокубкову весну

Теги
Українці за кордоном Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Астана Астана
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
40
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук