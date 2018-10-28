Суперник Динамо Астана достроково став чемпіоном Казахстану, Кайрат Есеоли гарантував собі "срібло"

Астана за 2 тури до фінішу стала чемпіоном Казахстану. Причому команда виграла титул, не виходячи на поле, адже свій поєдинок програв найближчий переслідувач Кайрат.

Астана достроково забезпечила собі звання чемпіона Казахстану. Це 5-й титул в історії клубу, причому 5-й поспіль, повідомляє офіційний сайт Астани.

Астана стала чемпіоном завдяки поразці Кайрата від Іртиша. До слова, Кайрат, за який виступає українець Адерінсола Есеола, гарантував собі 2 місце чемпіонату.

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Цікаво, що формально Астану очолює українець Роман Григорчук, хоча останні 2 місяці командою керує його асистент Григорій Бабаян. Як зазначалось раніше, сам Григорчук відсутній у зв'язку із сімейними обставинами.

Нагадаємо, Астана та Динамо очолюють групу K Ліги Європи. У обох команд після 3 турів по 5 очок, а їхній очний матч у Києві завершився внічию 2:2.

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