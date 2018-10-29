toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Соперник Динамо Астана досрочно стал чемпионом Казахстана, Кайрат Эсеолы гарантировал себе "серебро"

27 октября 15:10 51 Читати українською
Соперник Динамо Астана досрочно стал чемпионом Казахстана, Кайрат Эсеолы гарантировал себе "серебро"
Астана – чемпион Казахстана / фото: ФК Астана

Астана за 2 тура до финиша стала чемпионом Казахстана. Причем команда выиграла титул, не выходя на поле, ведь свой поединок проиграл ближайший преследователь Кайрат.

Астана досрочно обеспечила себе звание чемпиона Казахстана. Это 5-й титул в истории клуба, причем 5-й подряд, сообщает официальный сайт Астаны.

Астана стала чемпионом благодаря поражению Кайрата от Иртыша. К слову, Кайрат, за который выступает украинец Адеринсола Эсеола, гарантировал себе 2 место чемпионата.

Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара – топ-5 матчей уик-энда, которые стоит смотреть

Интересно, что формально Астану возглавляет украинец Роман Григорчук, хотя последние 2 месяца командой руководит его ассистент Григорий Бабаян. Как отмечалось ранее, сам Григорчук отсутствует в связи с семейными обстоятельствами.

Напомним, Астана и Динамо возглавляют группу K Лиги Европы. У обеих команд после 3 туров по 5 очков, а их очный матч в Киеве завершился вничью 2:2.

Надія на помилку Циганика: шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на єврокубкову весну

Теги
Мир Украинцы за рубежом Кайрат Алматы Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Астана Астана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо сенсационно проиграло Львову
    Україна — 28 окт907 Динамо сенсационно проиграло Львову
21
час
:
11
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук