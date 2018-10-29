Соперник Динамо Астана досрочно стал чемпионом Казахстана, Кайрат Эсеолы гарантировал себе "серебро"

Астана за 2 тура до финиша стала чемпионом Казахстана. Причем команда выиграла титул, не выходя на поле, ведь свой поединок проиграл ближайший преследователь Кайрат.

Астана досрочно обеспечила себе звание чемпиона Казахстана. Это 5-й титул в истории клуба, причем 5-й подряд, сообщает официальный сайт Астаны.

Астана стала чемпионом благодаря поражению Кайрата от Иртыша. К слову, Кайрат, за который выступает украинец Адеринсола Эсеола, гарантировал себе 2 место чемпионата.

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Интересно, что формально Астану возглавляет украинец Роман Григорчук, хотя последние 2 месяца командой руководит его ассистент Григорий Бабаян. Как отмечалось ранее, сам Григорчук отсутствует в связи с семейными обстоятельствами.

Напомним, Астана и Динамо возглавляют группу K Лиги Европы. У обеих команд после 3 туров по 5 очков, а их очный матч в Киеве завершился вничью 2:2.

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