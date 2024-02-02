Європейські клуби принаймні на публіку не поспішають підтверджувати свою вірність Суперлізі.

У грудні минулого року представники революційного проекту виграли суд і вибороли формальне право продовжувати свою справу. Втім, величезна кількість клубів відразу випустила заяви про вірність ФІФА та УЄФА.

До Суперліги готові приєднатися 13 клубів – Лапорта розсекретив список, зробивши прогноз щодо грандів АПЛ

Сьогодні історія повторилась. Президент Барселони Жоан Лапорта запевнив, що 13 клубів готові приєднатись до Суперліги. Минуло кілька годин, а перші "зрадники" вже з'явились. Рома, Фейєнорд, Аякс і Марсель випустили офіційні заяви зі спростуванням слів Лапорти.

Нагадаємо, організатори Суперліги сподіваються провести дебютний сезон у 2025 році. Паралельно УЄФА готує новий формат Ліги чемпіонів зі збільшенням учасників до 36-ти.

Зло чи дар божий: Суперліга отримала другий шанс, але Україна ризикує втратити нові перемоги над Барсою та Реалом