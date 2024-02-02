"Крім Барси та Реала, були б італійці: Інтер, Мілан, Наполі та Рома. Також французькі команди, такі як Марсель, і три португальські: Спортінг, Бенфіка та Порту, які б із задоволенням приїхали. Є нідерландські команди (Аякс, Фейєнорд і ПСВ) і бельгійські (Брюгге і Андерлехт), конкуренція з 16 командами була б кращою", – зазначає президент Барселони.

"Ми могли б почати хоч завтра": Суперліга працює над запрошенням англійських клубів – оголошена дата першого турніру

Лапорта вважає, що англійці згодом увійдуть до Суперліги.

"На першому етапі у нас буде європейський турнір, який конкуруватиме з Прем'єр-лігою. Я не думаю, що англійці погодяться прийти відразу, і ми хочемо, щоб вони приєдналися до нас, і провели багато переговорів з Ліверпулем, Манчестером Юнайтед, Челсі та Тоттенхем. Всі ці клуби, деякі з яких зараз продаються, зацікавлені", – цитує функціонера uk.finance.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року європейський суд визнав, що УЄФА та ФІФА не можуть перешкоджати створенню нового турніру. Організатори Суперліги одразу представили новий проєкт, пообіцявши клубам 100 мільйонів євро гонорару лише за участь.

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