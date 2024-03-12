Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем були членами-засновниками початкового проекту Суперліги у квітні 2021 року, але швидко вийшли з нього через протести фанатів і тиск з боку національного та європейського футбольного керівництва. У грудні 2023-го суд ЄС постановив, що УЄФА та ФІФА не можуть перешкоджати створенню нового турніру, проте більшість клубів продовжували відхрещуватись від "бунтівників". Публічно тверду вірність проекту зберігають лише Реал та Барселона. Втім, Райхарт впевнений, що величезна кількість грандів потайки зберігає бажання взяти участь у Суперлізі.

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"Усі намагаються зрозуміти, що може означати ця постанова суду ЄС. Обов'язок клубів знати, що ця зміна в управлінні європейськими змаганнями може означати для всього руху.

Суперліга – це чудова можливість. Чому б нам усім не обрати нейтральну позицію і не вирішити, що краще для клубів, їхніх гравців та вболівальників? Ми усвідомлюємо, що компанії по всій Європі занурені в цей процес, і намагаємось їм допомагати.

Клуби не хочуть отримувати дзвінки від політичного класу щоразу, коли вони дивляться у вікно, щоб побачити, чи є якась нова та потенційно краща можливість порівняно з нинішнім становищем.

Ми не встановлювали крайній термін і не просили людей робити заяви, тому що не хочемо, щоб клуби отримували ті самі дзвінки. Суперліга не є ініціативою, яка намагається розділити футбольну спільноту на дві різні частини. Я думаю, що це абсолютно правильно і позитивно – поговорити з цими клубами неофіційно, щоб вони не відчували тиску та могли об'єктивно ухвалити рішення. У Британії все ще існує багато помилкових суджень, які необхідно розвіяти, і нам потрібно мати можливість краще порозумітися. Втім, метою цієї ініціативи ніколи не було і не буде відокремитися від Прем'єр-ліги", – цитує Райхарта Calcio e Finanza.

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