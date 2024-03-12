Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм были членами-основателями первоначального проекта Суперлиги в апреле 2021 года, но быстро вышли из него из-за протестов фанатов и давления со стороны национального и европейского футбольного руководства. В декабре 2023-го суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА не могут препятствовать созданию нового турнира, однако большинство клубов продолжали открещиваться от "мятежников". Публично твердую верность проекту сохраняют только Реал и Барселона. Впрочем, Райхарт уверен, что огромное количество грандов тайком сохраняет желание принять участие в Суперлиге.

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"Все пытаются понять, что может означать это постановление суда ЕС. Обязанность клубов знать, что это изменение в управлении европейскими соревнованиями может означать для всего движения.

Суперлига – это прекрасная возможность. Почему бы нам всем не выбрать нейтральную позицию и не решить, что лучше для клубов, их игроков и болельщиков? Мы осознаем, что компании по всей Европе погружены в этот процесс, и стараемся им помогать.

Клубы не хотят получать звонки от политического класса каждый раз, когда они смотрят в окно, чтобы увидеть, есть ли какая-то новая и потенциально лучшая возможность по сравнению с нынешним положением.

Мы не устанавливали крайний срок и не просили людей делать заявления, потому что не хотим, чтобы клубы получали эти звонки. Суперлига не является инициативой, которая пытается разделить футбольное сообщество на две разные части. Я думаю, что это абсолютно правильно и положительно – поговорить с этими клубами неофициально, чтобы они не чувствовали давления и могли объективно принять решение. В Британии все еще существует много ошибочных суждений, которые необходимо развеять, и нам нужно иметь возможность лучше объясниться. Впрочем, целью этой инициативы никогда не было и не будет отделиться от Премьер-лиги", – цитирует Райхарта Calcio e Finanza.

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