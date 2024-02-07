Суперліга вивчає позов про відшкодування збитків проти УЄФА на 3,5 мільярда євро. Її керівництво вважає, що затримка запуску турніру нового формату через обмеження і погрози УЄФА завдала важкої економічної шкоди. Про це інформує AS.

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Зокрема, Суперліга припускає, що для запуску турніру узгодила кредит із JP Morgan на вигідних умовах, що буде неможливо повторити через зростання інтересу до нового змагання. У 2021 році кредит було закрито під 2,8%, зараз отримати кредит менш ніж під 6,3% буде неможливо. Це – мільярдні фінансові втрати.

Наступним позовом від УЄФА буде відшкодування упущеної вигоди від телевізійних прав на турнір – від 700 млн доларів до 1,2 млрд доларів.

Крім фінансових претензій, Суперліга вважає, що УЄФА не повністю виконав остаточне рішення Суду Європейського Союзу, який звинуватив організацію Чеферіна у зловживанні домінуючим становищем у континентальному футболі. Після того, як монополію було юридично порушено, Суперліга наполягає на тому, що УЄФА продовжує зловживати.

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