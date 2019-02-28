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Суперкубок Південної Америки-2020 може відбутись у Росії, – ЗМІ

13:30 217 Читать на русском
Суперкубок Південної Америки-2020 може відбутись у Росії, – ЗМІ
Фінал ЧС-2018 / Спорт-Експрес

Міністерство спорту РФ планує прийняти у себе матчі реформованого Суперкубка Південної Америки.

Росія може прийняти Суперкубок Латинської Америки наступного року, передає telegram-канал Мутко против. Міністерство спорту РФ обговорює ідею з керівництвом КОНМЕБОЛ.

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Латиноамериканська конфедерація хоче реформувати турнір, щоб у ньому брали участь 4 фіналісти Кубка Лібертадорес та Копа Судамерікана. Матчі повинні пройти на стадіонах, які приймали чемпіонат світу-2018.

Наразі лист КОНМЕБОЛ знаходиться у департаменті державної політики і міжнародної співпраці міністерства спорту, але найближчим часом його повинні надіслати на розгляд у Російський футбольний союз.

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Теги
Світ Росія Кубок Лібертадорес Копа Судамерікана ЧС-2018
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