Суперкубок Южной Америки-2020 может состояться в России, – СМИ

Министерство спорта РФ планирует принять у себя матчи реформированного Суперкубка Южной Америки.

Россия может принять Суперкубок Латинской Америки в следующем году, передает telegram канал Мутко против. Министерство спорта РФ обсуждает идею с руководством КОНМЕБОЛ.

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Латиноамериканская конфедерация хочет реформировать турнир, чтобы в нем участвовали 4 финалиста Кубка Либертадорес и Копа Судамерикана. Матчи должны пройти на стадионах, принимавших чемпионат мира-2018.

Сейчас письмо КОНМЕБОЛ находится в департаменте государственной политики и международного сотрудничества министерства спорта, но в ближайшее время его должны направить на рассмотрение в Российский футбольный союз.

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