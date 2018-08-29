"Люди заходили в мій готельний номер, я не міг вийти в ресторан", – Салах розповів про перебування в Росії на ЧС-2018

Форвард Ліверпуля і збірної Єгипту Мохамед Салах розповів про труднощі, з якими він і національна команда зіткнулися на базі в Грозному під час чемпіонату світу-2018.

"Я просив більшого захисту для всіх гравців збірної Єгипту, не тільки для себе. Нас дуже часто відволікали під час нашого перебування в Росії на ЧС.

Два рази я не міг вийти в ресторан, оскільки мені сказали, що я не можу спускатися з готелю з міркувань безпеки. Там був натовп людей", – цитує Салаха видання The Guardian.

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Єгиптянин також додав, що його часто відволікали гості, які заходили в номер і хотіли поговорити.

Нагадаємо, після закінчення ЧС-2018 у ЗМІ була інформація, що Салах має намір покинути збірну через широке висвітлення зустрічі з главою Чечні Рамзаном Кадировим.