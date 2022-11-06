Суперкамбек за 9 хвилин у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Минай – 3:1
20:00 - Читать на русском
СК Дніпро-1 переміг Минай у матчі 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
завершено
67’ Едуард Сарапій
68’ Олексій Гуцуляк
76’ Яніс Хамаш
Назарій Воробчак 64’
64’ Назарій Воробчак
67’ Едуард Сарапій
68’ Олексій Гуцуляк
76’ Яніс Хамаш
Перший тайм минув без голів, а на 64-й хвилині Минай ошелешив лідера чемпіонату. Колесник у підкаті продовжив подачу на дальню стійку, де вже чатував Назарій Воробчак.
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Розлючений СК Дніпро-1 оформив три голи за 9 хвилин. Захисники Миная влаштували прохідний двір в самому серці свого карного майданчика, чим по черзі користалися Сарапій, Гуцуляк і Хамаш – 3:1.
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