Перший тайм минув без голів, а на 64-й хвилині Минай ошелешив лідера чемпіонату. Колесник у підкаті продовжив подачу на дальню стійку, де вже чатував Назарій Воробчак.

СК Дніпро-1 здолав Минай і відірвався від Шахтаря на вершині УПЛ – нефарт Довбика, повернення Гуцуляка і феєрія Хамаша

Розлючений СК Дніпро-1 оформив три голи за 9 хвилин. Захисники Миная влаштували прохідний двір в самому серці свого карного майданчика, чим по черзі користалися Сарапій, Гуцуляк і Хамаш – 3:1.