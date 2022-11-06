Суперкамбек за 9 минут в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Минай – 3:1
20:00 - Читати українською
СК Днепр-1 победил Минай в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главные моменты поединка.
завершено
67’ Эдуард Сарапий
68’ Алексей Гуцуляк
76’ Янис Хамаш
Назарий Воробчак 64’
64’ Назарий Воробчак
67’ Эдуард Сарапий
68’ Алексей Гуцуляк
76’ Янис Хамаш
Первый тайм прошел без голов, а на 64-й минуте Минай ошарашил лидера чемпионата. Колесник в подкате продолжил подачу на дальнюю стойку, где уже подстерегал Назарий Воробчак.
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Разъяренный СК Днепр-1 оформил три гола за 9 минут. Защитники Миная устроили проходной двор в самом сердце своей штрафной, чем поочередно пользовались Сарапий, Гуцуляк и Хамаш – 3:1.
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