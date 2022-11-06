Первый тайм прошел без голов, а на 64-й минуте Минай ошарашил лидера чемпионата. Колесник в подкате продолжил подачу на дальнюю стойку, где уже подстерегал Назарий Воробчак.

СК Днепр-1 одолел Минай и оторвался от Шахтера на вершине УПЛ – нефарт Довбика, возвращение Гуцуляка и феерия Хамаша

Разъяренный СК Днепр-1 оформил три гола за 9 минут. Защитники Миная устроили проходной двор в самом сердце своей штрафной, чем поочередно пользовались Сарапий, Гуцуляк и Хамаш – 3:1.