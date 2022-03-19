Суперкамбек з аномальною кількістю додаткового часу у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Лідс – 2:3
09:39 - Читать на русском
Лідс показав дива характеру у поєдинку 30 туру АПЛ проти Вулверхемптона. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
26’ Хонні Отто
53’ Рауль Хіменес
45+11’ Франсішку Трінкау
Джек Харрісон 63’
Родріго Морено 66’
Люк Айлінг 90+1’
26’ Хонні Отто
53’ Рауль Хіменес
45+11’ Франсішку Трінкау
63’ Джек Харрісон
66’ Родріго Морено
90+1’ Люк Айлінг
Перший тайм склався для "вовків" ідеально. Хонні та Трінкау відвантажили супернику по м'ячу, причому другий зробив це аж на 11-й доданій хвилині (було кілька травм, замін і тривалих зупинок).
Лідс вирвав перемогу над Вулверхемптоном, відігравшись з 0:2 у трагікомічному матчі з 5 травмами й 20 доданими хвилинами
Катастрофа Вулверхемптона почалася в дебюті другої половини, коли вилучили Рауля Хіменеса. Лідс у більшості влаштував потужну навалу, яка принесла перемогу. Тут також не обійшлось без гола в компенсований час. Арбітр додав 8 хвилин, і на першій з них Люк Айлінг вирвав для "павичів" всі 3 очки.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter