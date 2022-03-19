Перший тайм склався для "вовків" ідеально. Хонні та Трінкау відвантажили супернику по м'ячу, причому другий зробив це аж на 11-й доданій хвилині (було кілька травм, замін і тривалих зупинок).

Лідс вирвав перемогу над Вулверхемптоном, відігравшись з 0:2 у трагікомічному матчі з 5 травмами й 20 доданими хвилинами

Катастрофа Вулверхемптона почалася в дебюті другої половини, коли вилучили Рауля Хіменеса. Лідс у більшості влаштував потужну навалу, яка принесла перемогу. Тут також не обійшлось без гола в компенсований час. Арбітр додав 8 хвилин, і на першій з них Люк Айлінг вирвав для "павичів" всі 3 очки.