Первый тайм сложился для "волков" идеально. Хонни и Тринкау отгрузили сопернику по мячу, причем второй сделал это на 11-й добавленной минуте (было несколько травм, замен и длительных остановок).

Лидс вырвал победу над Вулверхэмптоном, отыгравшись с 0:2 в трагикомичном матче с 5 травмами и 20 добавленными минутами

Катастрофа Вулверхэмптона началась в дебюте второй половины, когда удалили Рауля Хименеса. Лидс в большинстве устроил мощную навалу, которая принесла победу. Здесь тоже не обошлось без гола в компенсированное время. Арбитр добавил 8 минут, и на первой из них Люк Айлинг вырвал для "павлинов" все 3 очка.