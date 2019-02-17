Директор ПФЛ Макаров: За Зірку ми ще поборемося, рано ставити крапку у цьому питанні

Директор ПФЛ Сергій Макаров прокоментував рішення кропивницької Зірки знятися з Першої ліги України.

"Давайте почекаємо до понеділка. Я не бачив ніяких паперів від Зірки, тому особливо нічого коментувати.

Зірка офіційно знялась з Першої ліги

Хоча, звичайно ж, в курсі їх заяви, опублікованої на веб-порталі. Можу сказати одне: за кропивницький клуб ми ще поборемося, ставити крапку в цьому питанні рано", – сказав Макаров у коментарі Footboom.

В поточному сезоні другого українського дивізіону Зірка після 17-ти турів посідає передостаннє (15-те) місце.