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Суми близькі до втрати професіонального статусу – в клубі залишились лише директор та бухгалтер, – ЗМІ

22:35 19 Читать на русском
Суми близькі до втрати професіонального статусу – в клубі залишились лише директор та бухгалтер, – ЗМІ
Суми близькі до втрати професіонального статусу

Ще один футбольний клуб з Першої ліги може втратити свій про професіональний статус через фінансові труднощі.

ФК Суми знаходиться на порозі фінансової та кадрової кризи, повідомляє footboom.

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Протягом кількох місяців команда виступала без зарплат та преміальних, що змушувало гравців покидати клуб. На останній матч перед зимовою паузою команда заявила лише 14 гравців. Також Суми покинув і головний тренер Сергій Золотницький.

Фінансове становище змусило команду переїхати з обласного центру в Охтирку, де оренда стадіону дешевша.

За інформацією видання, зараз в клубі залишились лише директор та бухгалтер. Відсутність спонсорів та коштів на існування не пророкують ФК Суми світлого майбутнього.

Після 17 турів Першої ліги команда посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці.

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