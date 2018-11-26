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Севідов отримав підозру щодо причетності до договірних матчів ФК Суми, – Профутбол

09:38 1886 Читать на русском
Севідов отримав підозру щодо причетності до договірних матчів ФК Суми, – Профутбол
Олександр Севідов / Фото ФК Іллічівець

Відомий український фахівець Олександр Севідов може постати перед судом через серйозні звинувачення.

Для Севідова не вперше отримувати подібні повідомлення. Раніше, 49-річний фахівець отримував підозру щодо матчу 2016 року Іллічівець – Гірник-Спорт, який теж називають поєдинком з фіксованим результатом. Севідов тоді очолював приазовський клуб.

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Цього разу фахівця підозрють у причетності до маніпулювання результатами матчів за участю ФК Суми, повідомляється у сюжеті "Профутболу".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Суми підозрюються у більш ніж 20-ти матчах з фіксованим результатом.

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Теги
Суми Суми Перша ліга Договірні матчі Олександр Севідов Олександр Севідов
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