Президент ПФЛ Макаров висловив свою думку щодо формату УПЛ

Президент ПФЛ Сергій Макаров прокоментував свою позицію щодо розширення УПЛ до 16 клубів.

"Є і в однієї, і в іншої схеми плюси і мінуси. Клуби УПЛ зібралися, вирішили. Вони ні хороші, ні погані – це рішення, позиція. Зараз ще формально слово за виконкомом ФФУ. Чисто теоретично вони можуть прийняти інше рішення, можуть поправити клуби УПЛ.

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Прем'єр-ліга, мабуть, розглядала якісь викладки статистичні, якісь розрахунки. Сподіваюся, рішення ухвалювалося не з бухти-барахти, а грунтуючись на якихось цифрах, аналізі, розрахунку.

Якщо це так, сподіваюся, нам на виконкомі теж хтось про це розповість, чи то УПЛ, то чи генсек ФФУ Запісоцький. Будемо приймати рішення. Швидше за все, ми підтримаємо клуби УПЛ. Все-таки немає сенсу ламати через коліно і влаштовувати революцію. Клуби УПЛ вирішили так, напевно, їм видніше", – сказав Макаров FootballHub.

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