Сульшер зустрівся з Фредом і обговорив майбутнє бразильця на Олд Траффорд

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поговорив з Фредом щодо його майбутнього у команді.

За інформацією Metro, норвезький фахівець під час особистої зустрічі запевнив Фреда, що розраховує на нього і розвіяв сумніви бразильця щодо майбутнього у Манчестері.

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Фред, який влітку став гравцем манкуніанців, поки ще не може заграти у складі "червоних дияволів". Під керівництвом Сульшераекс-гравець Шахтаря відіграв лише тричі з'являвся на футбольному полі. Окрім цього, бразилець нещодавно пропустив тренувальний збір команди через народження дитини.

"Фред дуже хороший хлопець, він наполегливо працює на тренуваннях. Сподіваюсь, що він якомога швидше адаптується у АПЛ. У мене немає сумніву у його таланті, він отримає свій шанс. Тому, гадаю, у нього немає причин перейматися", – сказав Уле Гуннар після перемоги над Редінгом.

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