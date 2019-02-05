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Усі в захваті від Наді: гаряча та спокуслива дівчина Деніса Суареса, яка зводила з розуму сина Зідана

14:13 1911 Читать на русском
Усі в захваті від Наді: гаряча та спокуслива дівчина Деніса Суареса, яка зводила з розуму сина Зідана
Надя Авілес підкорила Суареса

Хавбек Барселони Деніс Суарес, які найближчі півроку виступатиме за Арсенал на правах оренди, прихопив у Лондон свій найбільший скарб.

Знайомтесь, її звати Надя Авілес, і вона – одна з найбільш жаданих жінок Іспанії. 21-річна модель з Барселони познайомилось з Денісом лише минулого літа, але обоє вже не можуть жити одне без одного. "Я хочу, щоб ти любив мене вічно", – підписала світлину зі своїм коханим у соціальних мережах сексапільна модель.

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Авілес швидко змусила забути Суареса про його колишню пасію Сандру Монтото, з якою талановитий хавбек розійшовся на початку минулого року. Щоправда, Деніс – не єдиний футболіст, з яким зустрічалась ефектна брюнетка. За чутками, раніше вона закрутила голову найстаршому сину Зінедіна Зідана Енцо.

Надя не соромиться демонструвати на камеру своє оголене тіло, а після переїзду в британську столицю та появи на сторінках популярного таблоїда The Sun кількість підписників молодої іспанки росте з метеоритною швидкістю.

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Статті Деніс Суарес Деніс Суарес Арсенал Арсенал Барселона Барселона Англія Дівчата футболістів
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