Решфорд присоромив Фреда, чим спровокував бурхливу реакцію гравців Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд вкотре продемонстрував свою футбольну техніку.

Під час розминки в перерві матчу Кубка Англії проти Арсенала гравці Манчестер Юнайтед грали в рондо (у нас ця вправа більше відома як "квадрат". – прим. Футбол 24).

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Технічну майстерність продемонстрував нападник Маркус Решфорд, який ефектно обіграв екс-гравця Шахтаря Фреда, прокинувши йому м'яч поміж ніг. Його одноклубники були в неймовірному захваті.