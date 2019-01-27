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Решфорд присоромив Фреда, чим спровокував бурхливу реакцію гравців Манчестер Юнайтед

13:19 1350 Читать на русском
Решфорд присоромив Фреда, чим спровокував бурхливу реакцію гравців Манчестер Юнайтед
Маркус Решфорд / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд вкотре продемонстрував свою футбольну техніку.

Під час розминки в перерві матчу Кубка Англії проти Арсенала гравці Манчестер Юнайтед грали в рондо (у нас ця вправа більше відома як "квадрат". – прим. Футбол 24).

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Технічну майстерність продемонстрував нападник Маркус Решфорд, який ефектно обіграв екс-гравця Шахтаря Фреда, прокинувши йому м'яч поміж ніг. Його одноклубники були в неймовірному захваті.

Теги
Англія Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольні курйози Маркус Решфорд Маркус Решфорд Відеоновини
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