"Це було, коли я ще тренував норвезький Мольде. Одного разу ми з помічником пішли дивитись на потенційного новачка.

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Коли він виходив з тунелю, я побачив на його голові могавк (підвид ірокеза з виголеними скронями). Я відразу сказав помічнику: "Йдемо додому, мені це не цікаво". Це справді був дуже короткий перегляд", – розповів Сульшер в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, норвезький фахівець очолює Манчестер Юнайтед з 2018 року, але поки не здобув для "червоних дияволів" жодного трофея.

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