"Это было, когда я еще тренировал норвежский Мольде. Однажды мы с помощником пошли смотреть на потенциального новичка.

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Когда он выходил из туннеля, я увидел на его голове могавк (подвид ирокеза с выбритыми висками). Я сразу сказал помощнику: "Идем домой, мне это не интересно". Это был очень короткий просмотр", – рассказал Сульшер в интервью Sky Sports.

Напомним, норвежский специалист возглавляет Манчестер Юнайтед с 2018 года, но пока не добыл для "красных дьяволов" ни одного трофея.

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