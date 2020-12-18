У 2010 році поляк перейшов з Леха в Борусію Д, але мав усі шанси опинитися в Блекберні. Дивовижну історію розповів Мартін Гловер, який тоді працював скаутом "волоцюг".

Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА

"Ми дивилися багато матчів Лєвандовскі і розуміли, що маємо справу з нападником світового рівня. Разом з Еллардайсом ми полетіли до Польщі, щоб подивитися на нього ще раз і домовитися про контракт. Все йшло за планом – після матчу ми сіли з Робертом за стіл і обговорили всі деталі переходу в Блекберн. Втім, потім все пішло шкереберть.

Він повинен був летіти в Англію, але всі рейси скасували через пил від вулкану Ейяф'ятлайокютль. Крім того, у нього був товариш, який вже грав за Дортмунд. Він порадив йому приєднатися до Борусії, яка пропонувала ті ж умови. Лєвандовскі – це точно наш головний прокол!" – цитує Гловера Sky Sports.

Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ