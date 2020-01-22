Сульшер розповів, чому Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Холанда

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер пояснив, чому манкуніанці відмовились від придбання форварда Ерлінга Холанда, який у підсумку перейшов у Борусію Д.

"Важливо, щоб ми дотримувалися здорового глузду. Є речі, які треба тримати під контролем, коли ви підписуєте гравців. Не можна давай контроль агентам, дозволяючи диктувати їм пункти про відступні та інше. Приблизно це хотіли нам нав'язати, але ми повинні були зберегти голову холодною і тримати все в своїх руках", – цитує Сульшера ESPN.

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Нагадаємо, після зриву переходу в Манчестер Юнайтед Холанд підписав контракт з дортмундською Борусією. Молодий норвежець вже встиг тріумфально дебютувати за нову команду – він оформив хет-трик у матчі проти Аугсбурга (5:3).

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