Сульшер рассказал, почему Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Холанда

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер объяснил, почему манкунианцы отказались от приобретения форварда Эрлинга Холанда, который в итоге перешел в Боруссию Д.

"Важно, чтобы мы придерживались здравого смысла. Есть вещи, которые надо контролировать, когда вы подписываете игроков. Нельзя давай контроль агентам, позволяя диктовать им пункты об отступных и прочее. Примерно это хотели нам навязать, но мы должны были сохранить голову холодной и держать все в своих руках", – цитирует Сульшера ESPN.

Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга

Напомним, после срыва перехода в Манчестер Юнайтед Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией. Молодой норвежец уже успел триумфально дебютировать за новую команду – он оформил хет-трик в матче против Аугсбурга (5:3).

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