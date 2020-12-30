Холанд обійдеться Борусії Д під 100 мільйонів – хто найбільше "наварився" на трансфері молодої зірки

Норвезький форвард Ерлінг Холанд став головним ньюзмейкером грудня. Його перехід у дортмундську Борусію сколихнув футбольний світ, а приховані фінансові деталі можуть викликати ще більший галас.

Борусія оформила трансфер Холанда, виплативши Зальцбургу прописану в контракті 19-річного гравця клаусулу. На рахунок австрійців надійшла сума в розмірі 20 мільйонів євро. Керівництво Ред Булла явно недооцінило потенційний рівень ажіотажу навколо свого форварда, коли укладало угоду.

Борусія Дортмунд підписала Холанда

У Дортмунді норвежець підписав контракт на 4,5 року. За інформацією респектабельного видання Ruhr Nachrichten, зарплата Холанда в Борусії складе 8,5 мільйона євро за сезон. Тобто Ерлінг заробить майже 40 млн, якщо повністю відпрацює контракт з BVB.

Авторитетний Kicker інформує, що послуги Холанда загалом обійдуться Борусії під 100 мільйонів євро.

Розшифровує видатки вже італійська преса. La Gazzetta dello Sport запевняє, що сім'я Холанда отримала від "джмелів" підписний бонус у розмірі 10 мільйонів євро.

Ще 15 млн впаде на рахунок Міно Райоли, який займався пошуком нового клубу для талановитого нападника. Знаменитий агент загравав з футболістами Зальцбурга ще влітку, тому найдорожчий з них не міг проскочити повз його пазурі.

Після цих фінансових деталей стає зрозуміло, чому Манчестер Юнайтед не захотів вдовольняти великі апетити агента та батька Холанда, а РБ Лейпциг не погодився платити Ерлінгу космічну зарплату без гарантії ігрового часу.

У Дортмунді ця гарантія буде – єдиний центрфорвард Пако Алькасер вже сподівається на повернення в Іспанію. До того ж, у Борусії хороші стосунки з Райолою, тому можна припустити, що агент зробив невеличку знижку зі своїх комісійних.

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