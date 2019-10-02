Лугано – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився очікуваннями від поєдинку з Лугано в другому турі групового етапу Ліги Європи.

"Попов і Цітаішвілі в обоймі. Вони потрапили у попередню заявку команди на гру, ми на них розраховуємо. А чи вийдуть на поле – ми ще визначимо.

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Насичений графік? Мені хочеться вірити, що футболістам вистачить сил на завтрашній матч. Фізично команда виглядає добре, тому повинна витримати такий темп. Не можна сказати, що часу на відновлення було достатньо, але Динамо має впоратися і зберегти заданий темп навіть після паузи на матчі збірних. При цьому хлопцям потрібно проявити характер.

Чому швейцарський футбол так прогресує? У Швейцарії хороший чемпіонат: є лідери, є добротні середняки. Представники внутрішнього чемпіонату досить часто, як для такої маленької країни, потрапляють в Лігу чемпіонів, добре виглядають в Лізі Європи.

Рівень Лугано в чемпіонаті та євроарені порівнювати не можна. У Європі в них більше мотивації, для деяких гравців це супершанс. Те, що бачите на внутрішній арені, треба підвищувати в декілька разів.

Акцентували увагу якраз на сильних і слабких сторонах суперника. Якщо ми втілимо, що задумали, ви побачите, над чим саме працювали", – сказав Михайличенко на передматчевій прес-конференції.

Зустріч між цими суперниками відбудеться 3 жовтня, початок о 22:00. В першому турі Динамо вдома обіграло Мальме (1:0).

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