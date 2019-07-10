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Сульшер прокоментував потенційний відхід Погба

11:39 407 Читать на русском
Сульшер прокоментував потенційний відхід Погба
Сульшер та Погба / Соцмережі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер повідомив, що стосовно гравців його команди пропозицій не надходило.

"Ми – Манчестер Юнайтед, нам не потрібно продавати футболістів. Щодо наших гравців не надходило пропозицій. Поль ніколи не позиціонував себе за межами команди, він завжди викладається повністю, і поки я не можу нічого додати", – цитує Сульшера ESPN.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що французький півзахисник не хоче залишатись в Манчестер Юнайтед, а воліє перейти в Реал.

До слова, у минулому сезоні в активі Погба 47 поєдинків за манкуніанців в усіх турнірах, де хавбек забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.

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