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Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед – трансфер у Реал став ближчим

7 липня 15:53 1490 Читать на русском
Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед – трансфер у Реал став ближчим
Поль Погба / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба серйозно налаштований приєднатись до мадридського Реала.

Поль Погба заявив керівництву Манчестер Юнайтед і головному тренеру Уле Гуннару Сульшеру про бажання покинути клуб та не хоче обговорювати це рішення, передає Marca.

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У зв'язку з цим Манчестер Юнайтед попросив Погба про час на пошук заміни, а також про те, щоб 26-річний півзахисник приєднався до команди у передсезонному турне.

Головним кандидатом на заміну французу вважається півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч. Римляни вимагають 120 млн євро за гравця, проте манкуніанці вважають таку суму завищеною.

Зазначимо, що Реал двічі зв'язувався з Манчестер Юнайтед з приводу Погба і очікує початку переговорів, але вони не хочуть псувати відносини з "червоними дияволами". Головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан хоче бачити свого співвітчизника в команді і наполягає на його підписанні.

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