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Сульшер прокомментировал возможный уход Погба

11:39 128 Читати українською
Сульшер прокомментировал возможный уход Погба
Сульшер и Погба / Соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сообщил, что по игрокам его команды предложений не поступало.

"Мы – Манчестер Юнайтед, нам не нужно продавать футболистов. По нашим игрокам не поступало предложений. Поль никогда не позиционировал себя вне команды, он всегда выкладывается по полной, и пока я не могу ничего добавить", – цитирует Сульшера ESPN.

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Напомним, ранее сообщалось, что французский полузащитник не хочет оставаться в Манчестер Юнайтед, а предпочитает перейти в Реал.

К слову, в прошлом сезоне в активе Погба 47 поединков за манкунианцев во всех турнирах, где хавбек забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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