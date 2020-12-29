Сульшер пояснив відсутність двох ключових гравців у матчі проти Бернлі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував відсутність Поля Погба та Скотта Мактоміная в матчі 20-го туру АПЛ проти Бернлі (2:0).

"Я не очікував, що Мактомінай повернеться в найближчі два тижні. Не думаю, що ми побачимо його найближчим часом. Скотт уже довів, що, якщо дати йому три тижні, він повернеться через два.

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Погба не був готовий сьогодні. Він пропустив багато матчів, а зараз зіграв у двох за останні три дні. Йому просто потрібен був ще один день на відновлення", – поділився Сульшер у коментарі Sky Sports.

До слова, Манчестер Юнайтед на виїзді переконливо обіграв Бернлі (2:0) та піднявся на 5 позицію, набравши 31 пункт.

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