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Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

08:00 296 Читать на русском
Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед зміг продовжити свою переможну ходу у матчі 20 туру АПЛ проти Бернлі.

 
Антоні Марсьяль 44’
Маркус Рашфорд 90+5’
44’ Антоні Марсьяль
90+5’ Маркус Рашфорд

Після розгрому Ньюкасла "червоні дияволи" розібралися і з Бернлі. Команда Сульшера повністю контролювала ситуацію у першому таймі і перед свистком на перерву реалізувала свою перевагу – Марсьяль отримав передачу від Перейри в центрі штрафного майданчика і перекинув воротаря – 0:1.

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Друга половина вийшла бойовою і дещо нервовою. Бернлі намагався врятувати бодай очко, однак атакам "кларетових" явно бракувало фантазії. Підсумком гри став ще один гол МЮ під завісу тайму. Джеймс і Рашфорд розігнали стрімку контратаку, яку англієць підсумував обіграшем голкіпера і кволим ударом у ворота.

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Англія Відеоновини Бернлі Бернлі Бернлі - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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