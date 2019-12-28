Брайтон у рідних стінах впевнено переграв Борнмут: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

Борнмут зазнав виїзної поразки від Брайтона. Звіт про цей та інші матчі 20-го туру АПЛ читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 20-й тур

Брайтон – Борнмут – 2:0

Голи: Джаханбахш, 3, Муй, 79

Ньюкасл – Евертон – початок о 17:00

Саутгемптон – Крістал Пелас – початок о 17:00

Уотфорд – Астон Вілла – початок о 17:00

Вест Хем – Лестер – початок о 19:30

Норвіч – Тоттенхем – початок о 19:30

Бернлі – Манчестер Юнайтед – початок о 21:45

Брайтон відкрив тур домашнім матчем проти Борнмута, вирвавшись уперед вже на 3-й хвилині зустрічі внаслідок прорива Мопея по лівому флангу. Ніл увійшов на край штрафного й скинув м'яч під удар Джаханбахшу, а Аліреза метрів з 16-ти влучив у дальній кут – 1:0! На початку другого тайму перевагу господарів міг подвоїти Бьорн, однак його гол скасували через офсайд. VAR не дав господарям відзначитись і з пенальті, підозри на який виникли на 76-й хвилині, однак вже на 79-й Брайтон забив з гри й без порушення правил: Троссар виконав подачу на Муя, а той переграв захисника та пробив з близької дистанції – 2:0. Борнмут капітулював.

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