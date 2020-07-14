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Сульшер повторив досягнення Манчестер Юнайтед часів Фергюсона

14:30 - Читать на русском
Сульшер повторив досягнення Манчестер Юнайтед часів Фергюсона
Уле Гуннар Сульшер та Алекс Фергюсон / Фото Michael Regan

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може пишатись новим досягненням.

20’ Маркус Рашфорд
23’ Антоні Марсьяль
 
Стюарт Армстронг 12’
Майкл Обафемі 90+7’
12’ Стюарт Армстронг
20’ Маркус Рашфорд
23’ Антоні Марсьяль
90+7’ Майкл Обафемі

В рамказ 32-го туру АПЛ манкуніанці розписали нічию із Саутгемптоном (2:2). Таким чином МЮ не знає смаку поразок вже 18 матчів поспіль у всі турнірах, повідомляє Squawka.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Востаннє така серія підкорювалась "червоним дияволам" ще за часів наставництва легендарного Алекса Фергюсона у 2013-му.

Після 32- турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед розташував на 5-й сходинці, поступаючись четвертому Лестеру лише за додатковими показниками.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорди Алекс Фергюсон Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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