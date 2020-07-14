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Сульшер повторил достижение Манчестер Юнайтед времен Фергюсона

14 июля 14:32 - Читати українською
Сульшер повторил достижение Манчестер Юнайтед времен Фергюсона
Уле Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон / Фото Michael Regan

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер может гордиться новым достижением.

20’ Маркус Рашфорд
23’ Антони Марсьяль
 
Стюарт Армстронг 12’
Майкл Обафеми 90+7’
12’ Стюарт Армстронг
20’ Маркус Рашфорд
23’ Антони Марсьяль
90+7’ Майкл Обафеми

В рамказ 32-го тура АПЛ манкунианцы расписали ничью с Саутгемптоном (2:2). Таким образом МЮ не знает вкуса поражений уже 18 матчей подряд во все турнирах, сообщает Squawka.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – видео голов и обзор матча

Последний раз такая серия покорялась "красным дьяволам" еще во времена наставничества легендарного Алекса Фергюсона в 2013-м.

После 32-туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед расположил на 5-й строчке, уступая четвертому Лестеру только по дополнительным показателям.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорды Алекс Фергюсон Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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