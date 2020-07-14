Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Овертайм — 13 лип 2784
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Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох
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Зоря, Динамо чи Десна – хто потрапить в Лігу чемпіонів, всі розклади на фініш УПЛ і погана прикметаУкраїна — 13 лип 10247
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"Динамо, Зоря і Десна не готові до ЛЧ": чому Михайличенко – необ’єктивний, або Чи варто повертати Супрягу у КиївУкраїна — 13 лип 9191
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Фантастичний ефект Луніна – лідерство, заява Реалу, перший вихід у Прімеру 2020/21 і розпач українця через екс-зірку МЮІспанія — 13 лип 22987
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Бійка Жерсона з партнером: президент Анкарагюджю дав коментар щодо подальшої долі динамівцяТуреччина — 13 лип 4720