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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Саутгемптон в рамках 35-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

20’ Маркус Рашфорд
23’ Антоні Марсьяль
 
Стюарт Армстронг 12’
Майкл Обафемі 90+7’
12’ Стюарт Армстронг
20’ Маркус Рашфорд
23’ Антоні Марсьяль
90+7’ Майкл Обафемі

Манчестер Юнайтед мав шанс піднятись на дві позиції у турнірній таблиці та посісти третю сходинку, але "святі" буквально поцупили перемогу у "червоних дияволів", зрівнявши рахунок перед самісіньким фінальним свистком.

Манчестер Юнайтед епічно втратив перемогу над Саутгемптоном, яка може коштувати Сульшеру місця у Лізі чемпіонів

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 59 очок та наздогнав Лестер, який іде четвертим. У Саутгемптона тепер 45 пунктів і все та ж 12-та позиція.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон Саутгемптон Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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