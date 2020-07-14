Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Саутгемптон в рамках 35-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Манчестер Юнайтед мав шанс піднятись на дві позиції у турнірній таблиці та посісти третю сходинку, але "святі" буквально поцупили перемогу у "червоних дияволів", зрівнявши рахунок перед самісіньким фінальним свистком.

Манчестер Юнайтед епічно втратив перемогу над Саутгемптоном, яка може коштувати Сульшеру місця у Лізі чемпіонів

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 59 очок та наздогнав Лестер, який іде четвертим. У Саутгемптона тепер 45 пунктів і все та ж 12-та позиція.