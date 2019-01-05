6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 році

"Футбол 24" представляє найсумніші підсумки 2018 року – команду гравців, для яких минулий рік став останнім у професіональній кар'єрі.

Як і попередні роки, 2018-й приніс суттєві втрати футбольному світу – чимало гравців оголосили про завершення кар'єри. Причини різні: комусь це довелося зробити через травми, інші фактично завершили ще раніше, проте офіційно оголосили лише торік, а хтось цілком міг і продовжувати активні виступи.

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Представляємо вам символічну збірну гравців, які більше ніколи не вийдуть на поле в офіційному матчі. Ми маємо шанс побачити їх в дії виключно у благодійних та виставкових поєдинках.

Голкіпер

Роман Вайденфелєр

Голкіпер Борусії Д віддав команді 16 років та провів більше 400 поєдинків. У складі дортмундців двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав національний Кубок та став фіналістом Ліги чемпіонів. У 2014 році у складі збірної Німеччини отримав медаль чемпіона світу, хоча не зіграв на турнірі жодної хвилини.

У вересня 2018-го Вайденфелєр провів прощальний матч, в якому взяли участь Юрген Клопп та інші колишні зірки Боруcії.

Захисники

Рафаель Маркес

Перший футболіст в історії, який зіграв на 5-х чемпіонатах світу, у 39 років вирішив повісити бутси на цвях. Протягом кар'єри мексиканець здобув 18 командних трофеїв, серед яких 6 чемпіонських титулів у різних країнах і 2 кубки Ліги чемпіонів.

Джон Террі

Легендарний капітан Челсі слідом за Френком Лемпардом також вирішив завершити активні виступи. Астон Вілла стала останнім клубом у кар'єрі Террі. Англійський центрбек 5 разів виграв чемпіонат Англії, а також став переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Всього ж в активі Террі 17 трофеїв.

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Після завершення кар'єри Джон увійшов до тренерського штабу Астон Вілли.

Пер Мертезакер

Чемпіон світу-2014 провів більше 500 матчів у клубній кар'єрі та 104 поєдинки за збірну Німеччини. Екс-гравець Арсенала, Вердера і Ганновера провів неймовірний прощальний матч у жовтні 2018 року. Ту гру відвідали більше 40 тисяч фанів – а тепер згадайте кількість глядачів на поєдинках чемпіонату України...

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Півзахисники

Майкл Каррік

Екс-хавбек Вест Хема та Тоттенхема в складі Манчестер Юнайтед, якому віддав 12 років, виграв 17 трофеїв. Серед них 5 перемог в АПЛ та по одному тріумфу в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Входив у тренерський штаб Жозе Моурінью, після звільнення португальця працює асистентом Уле Гуннара Сульшера.

Тьягу Мотта

Один з найтитулованіших футболістів світу. 5 трофеїв з Барселоною, 6 з Інтером та 19 з ПСЖ. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів, фіналіст Євро-2012. Після завершення кар'єри Мотта очолив юнацьку команду ПСЖ.

Джо Коул

Колишній хавбек Вест Хема, Челсі, Ліверпуля та збірної Англії нещодавно оголосив про завершення кар'єри гравця. Останнім клубом 38-річного Коула був американський Тампа-Бей Раудіс, який представляє другий дивізіон чемпіонату США. Нещодавно Коул став тренером академії Челсі. У складі "аристократів" ставав чемпіоном Англії.

Роналдінью

Де-факто бразилець завершив кар'єру ще кілька років тому, проте офіційно про це оголосив на початку 2018-го. Чемпіон світу, чемпіон Іспанії, переможець Ліги чемпіонів, володар "Золотого м'яча", неймовірний дриблер з широкою та щирою посмішкою – таким залишиться у нашій пам'яті Роналдінью-футболіст. Йому аплодували трибуни Сантьяго Бернабеу, чого не удостоїлись далеко не всі гравці.

Рафаель ван дер Ваарт

Екс-гравець Аякса, Гамбурга, Реала та збірної Нідерландів вважався дуже обдарованим футболістом, проте так і не зумів розкрити свій потенціал. Виграв чемпіонат Нідерландів у складі Аякса та чемпіонат Данії з Мітьюлландом. Ставав бронзовим призером чемпіонату Європи та срібним призером першості світу.

Нападники

Дідьє Дрогба

Ще одна легенда Челсі завершив активні виступи. Останнім клубом 40-річного івуарійця був Фінікс Райзінг. У 2012 році саме влучний удар Дрогба у фіналі Ліги чемпіонів перевів гру в овертайм, а у серії пенальті нападник виконав вирішальний удар. За іронією долі, буквально через кілька тижнів Дрогба покинув клуб, переїхавши у Китай.

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Також форвард виступав за Генгам, Марсель, Ле Ман, Шанхай Шеньхуа, Галатасарай та Монреаль.

Роббі Кін

Екс-форвард збірної Ірландії виступав за цілий ряд клубів: Інтер, Тоттенхем, Ліверпуль, Лос-Анджелес Гелаксі та інші. Саме період в MLS став найбільш продуктивним для форварда з точки зору завойованих трофеїв.

Після завершення кар'єри увійшов у тренерський штаб збірної Ірландії.