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Сульшер обирає нового капітана Манчестер Юнайтед

11:39 521 Читать на русском
Сульшер обирає нового капітана Манчестер Юнайтед
Ешлі Янг – один із претендентів на капітанську пов'язку / Reuters

Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер зізнався, що розглядає кілька кандидатур на заміну нинішньому капітану Антоніо Валенсії, який покине клуб влітку.

"Я запримітив кількох футболістів, кожен із них міг би стати капітаном.

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Антоніо іде. У нас є Давід Де Хеа, Ешлі Янг, Поль Погба, Кріс Смоллінг. Подивимось", – цитує Сульшера Sky Sports.

Відзначимо, що Валенсія майже не грає у цьому сезоні через травми та може опинитися в МЛС у літнє трансферне вікно. Найчастіше роль капітана виконує універсал "червоних дияволів" Ешлі Янг.

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