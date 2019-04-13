Сульшер обирає нового капітана Манчестер Юнайтед

Збірна України — 12:30 834
-
Збірна України 29 травня хоче провести спаринг – суперником стане український клуб
-
"Виявляється, хлопчина має голову на плечах". Іспанський журналіст пояснює, чому Лунін щасливий у ЛеганесіІспанія — 11:52 2104
-
УПЛ не потрапила у топ-30 ліг за середньою відвідуваністю в останні 5 років, Динамо збирає 20% глядачів першостіУкраїна — 12 квіт 807
-
Маліновський уникнув дискваліфікації за червону картку в матчі з ГентомБельгія — 12 квіт 4847
-
Гвардіола повідомив, що Зінченко та Бернарду мають шанс зіграти проти Крістал ПеласАнглія — 12 квіт 1163