"Сульшер приймає важчі наркотики, ніж Моурінью": фанати МЮ критикують вже нового тренера через "автобус"

Поразка Манчестер Юнайтед від Барселони розлютила фанів команди з Олд Траффорд, яким набрид захисний стиль гри проти великих клубів. Сульшера вже порівнюють з Моурінью.

Манчестер Юнайтед поступився Барселоні з рахунком 0:1, суттєво зменшивши власні шанси на вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Манкуніанці провели непоганий поєдинок, однак чимало фанів вважають, що команда Сульшера грала занадто обережно, роблячи основну ставку на руйнування. Мовляв, каталонців можна і треба було дотиснути, але Погба і компанія боялись пропустити ще більше.

У поточному розіграші найпрестижнішого єврокубка англійський гранд здобув лише одну домашню перемогу, мінімально і не без проблем здолавши скромний Янг Бойз (1:0). Проти сильніших суперників МЮ переважно діяв другим номером, демонструючи кепські результати: поразки від ПСЖ (0:2) та Ювентуса (0:1), а також нічия з депресивною на той момент Валенсією Марселіно (1:1). У "Театрі мрій" зачекались великих тріумфів. Фанати хочуть бачити команду, яка принаймні у рідних стінах диктує власні умови.

Перед матчами проти Барселони масла у вогонь підлив екс-керманич МЮ Луї ван Гал, який вважає, що зараз його екс-підопічні грають ще менш видовищно, ніж раніше: "Тренер, який прийшов після мене, змінив тактику на "припаркуємо автобус і зіграємо на контратаках". Нинішній керманич діє аналогічно. Головна різниця між Сульшером і Моурінью полягає в тому, що норвежець перемагає. Його порівнюють з Фергюсоном, але це зовсім інший футбол – оборонний та контратакувальний. Якщо він вам подобається – без проблем. Якщо ви вважаєте, що він більш привабливий, ніж мій нудний атакувальний стиль – будь ласка. Але я так не думаю".

Біда в тому, що так вважає не один ван Гал, а й деякі фанати Манчестер Юнайтед, які починають критикувати Сульшера після поразок від Вулверхемптона та Барселони. Звісно, "дияволи" ще можуть створити чергове диво, але навіть самі футболісти розуміють, що здобути позитивний результат на Камп Ноу буде дуже складно. "Ще один камбек? Барселона – команда іншого рівня. У неї значно більше досвіду, ніж у ПСЖ, – тверезо оцінив шанси МЮ Ромелу Лукаку.

Чаша терпіння фанів "червоних дияволів" переповнилась ще до стартового свистка матчу проти Барселони. Лишень з'явились склади команд, як Сульшеру дорікнули тактикою з п'ятьма захисниками. Натомість після гри його, мабуть, вперше почали називати новим Моурінью, який думає лише оборону.

"Які позитивні ознаки з'явились? Здається, ми граємо під керівництвом Жозе Моурінью".

What positive signs? Feels like we’re playing under Jose Mourinho. — Jay (@Flex_Mufc) 10 квітня 2019 р.

"Сульшер почав з п'ятьма оборонцями в домашній грі, але саме Моурінью використовував захисні прийоми всупереч стилю Манчестер Юнайтед".

Solskjaer starting with five defenders in a home game but it was Mourinho who used defensive techniques completely against the style of play and Manchester United heritage — TheGlibLiar (@100th_Piper) 10 квітня 2019 р.

"Хіба гра Сульшера сильно відрізняється від "автобуса" Моурінью? Я не є противником контратакувального футболу, однак не говоріть, що Сульшер – протилежність Моурінью, адже це зовсім не так".

This is still the shackles off, ‘ATTACK, ATTACK, ATTACK’, bombing wing play from Solskjaer so different to Mourinho’s park the bus tactics, right? I don’t have a problem with counter attacking football, just don’t pretend it’s the antithesis of Mourinho when it’s not. — Jordan Campbell (@JordanC1107) 10 квітня 2019 р.

"Сульшер приймає важчі наркотики, ніж Моурінью".

Ole Gunnar Solskjaer prend de la drogue plus dur que celle de Mourinho — Gilet Rouge (@TrippieRouge) 10 квітня 2019 р.

"Я думав, Уле говорив, що ми будемо атакувати, проти кого б ми не грали".

I thought Ole said no matter who it is at home we attack. — Colz (@Collisco4) 10 квітня 2019 р.

"Будь-ласка, виграйте! Соромно вболівати за вас зараз".

Please get some wins...it's a shame to b ur fan right now — biswajit bishoyee (@lucky_biswa) 11 квітня 2019 р.

"Чотири поразки Сульшера в п'яти останніх матчах. Гарне рішення затвердити його на посаді головного тренера, не дочекавшись кінця сезону".

That’s 4 defeats in 5 games for #Solskjaer. Great decision to give him the managers job before the end of the season. #MUNBAR — The boy from Bengal (@supernaturalbro) 10 квітня 2019 р.

"Сульшер часом такий наївний. Решфорд грає погано, а він прибирає з поля Лукаку – нашу єдину фізичну перевагу".

#Solskjaer is so naive at times, rashford is playing bad but he takes off our only physical option in lukaku, no threat in he air, no hold up play. ? — (@Yunglord10) 10 квітня 2019 р.

