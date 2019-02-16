"Бути, а не здаватися", – легенда Манчестер Юнайтед Робсон про перспективи Погба стати капітаном

Легендарний півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Браян Робсон в інтерв'ю Manchester Evening News пояснив, що має зробити Поль Погба, аби стати капітаном "червоних дияволів".

Французький хавбек втратив статус другого капітана МЮ, коли командою керував Жозе Моурінью, а Робсон поділився думками, що півзахисник повинен зробити, щоб отримати пов'язку на постійній основі.

Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду

Він впевнений, що Поль Погба має покращити свої організаційні здібності, щоб утвердитися в ролі майбутнього капітана Манчестер Юнайтед. Гравець збірної Франції, який повернув форму під керівництвом Уле Гуннара Сульшера, втратив можливість бути капітаном у вересні, коли піддав публічній критиці тактику екс-керманича "червоних дияволів" Жозе Моурінью. Наразі капітаном клубу залишається Антоніо Валенсія, але очікується, що він покине Юнайтед після завершення дії контракту в кінці нинішнього сезону.

Погба став рушійною силою переродженого Юнайтед норвежця Сульшера, під керівництвом якого "червоні дияволи" виграли 10 із 12-ти матчів. 25-річний хавбек забив 8 голів і віддав 5 результативних передач у Прем'єр-лізі після звільнення Моурінью у грудні, й Робсон вражений ігровою формою чемпіона світу.

Марсьяль і Погба святкують взяття воріт

"Я завжди казав, що Погба, на мій погляд, гравець світового класу, – відзначає колишній капітан Юнайтед і збірної Англії, – Він один із найкращих гравців центра поля на планеті. Те, що він робить, коли отримав свободу від Уле – це виступи, які від нього очікували. Для мене зовсім не є сюрпризом його нинішня хороша форма".

Напередодні перемоги над Ювентусом у листопаді в рамках Ліги чемпіонів Погба казав, що втрата статусу другого капітана "насправді не зачепила мене, не вплинула на мене". А Робсон каже, що випускник академії Юнайтед повинен стати організатором на Олд Траффорд, щоб сподіватися на пов'язку.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

"Я не впевнений, що Поль підходить для ролі капітана, оскільки він грає у власну гру, – пояснює Робсон, – Не думаю, що він є успішним організатором, оскільки є інші гравці, які дійсно добре кричать, комунікують із партнерами по команді та організовують їх. Якщо б Поль зміг це додати в свою гру, то безумовно став би капітаном".

Потужна гра Погба в центрі півзахисту Юнайтед призвела до порівнянь зі стилем, притаманним Робсону впродовж його 13-річної кар'єри на Олд Траффорд. У ті часи він отримав прізвисько "Капітан Марвел" за здатність керувати флангами, але Робсон має сумніви, що лідери його епохи були б топами в сучасному футболі.

"Якщо ви поглянете на всі команди, навіть Манчестер Сіті, то я б сказав, що Компані є лідером і організатором. Та я не думаю, що якась інша команда справді має гравця такого типу зараз. Тому, вочевидь, із моди вийшла потреба мати дійсно домінантну фігуру в команді, яка організовує та витискає максимум із одноклубників. Як на мене, більшість гравців зараз зосереджена лише на власній грі...".

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном