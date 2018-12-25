Сульшер: Ніхто не говорив, що Моурінью обмежував атакувальний потенціал Манчестер Юнайтед

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про свою ігрову філософію.

"Ніхто в клубі мені не говорив, що Моурінью обмежував атакувальний потенціал гравців. Однак на зборах команди ми говорили про те, що, коли ми забиваємо один гол, то повинні прагнути забити другий. Коли ми забиваємо два, стараємось відзначитись втретє.

"Немає значення, що було раніше", – Сульшер розповів про перспективи Манчестер Юнайтед

Це не завжди буде відбуватися так, як це було в Кардіффі, але гравці завжди повинні намагатися створювати шанси. Особливо з такими стрімкими гравцями в атаці, як у нас. Я не думаю, що будь-яка команда хотіла б оборонятися проти Мартіаля, Погба, Лінгарда і Решфорда.

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Так чому ми повинні їх зупиняти? Філософія нападу знаходиться в стінах Манчестер Юнайтед. Це традиція, це історія, це те, як ми граємо і хочемо грати", – цитує Сульшера BT Sport.