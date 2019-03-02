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Сульшер назвал цель Манчестер Юнайтед на остаток сезона – Тоттенхэму стоит остерегаться

11:22 62 Читати українською
Сульшер назвал цель Манчестер Юнайтед на остаток сезона – Тоттенхэму стоит остерегаться
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер ожидает острой борьбы за третье место в АПЛ.

"Важно смотреть вперед и вверх. Последние результаты матчей сделали погоню за "шпорами" возможной. Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал преследуют Тоттенхэм. Думаю, гонка будет интересной, каждый матч очень важен.

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Мы отстаем от Тоттенхэма на пять очков, а впереди еще 10 матчей. Уверен, у нас есть шанс подняться на третье место.

Каждый матч – шанс показать себя не только игрокам, но и членам тренерского штаба. Мы хотим становиться сильнее и лучше.

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Мое назначение на следующий сезон? Все знают, я хочу остаться в Манчестер Юнайтед. Но все будет решаться после окончания сезона", – цитирует Сульшера The Independent.

Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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