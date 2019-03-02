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Голкіпер Манчестер Юнайтед Ромеро потрапив до Книги рекордів Гіннеса за гольове досягнення

10:46 755 Читать на русском
Голкіпер Манчестер Юнайтед Ромеро потрапив до Книги рекордів Гіннеса за гольове досягнення
Серхіо Ромеро / фото із соцмереж

Голкіпер Манчестер Юнайтед і збірної Аргентини Серхіо Ромеро встановив новий світовий рекорд.

Аргентинець потрапив до Книги рекордів Гіннеса, забивши найбільше голів з середини поля протягом 60 секунд. Зрозуміло, що голкіпера в цей момент у воротах не було.

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Крім Ромеро, рекорд намагалися побити й інші гравці Манчестер Юнайтед. Але 32-річний воротар досяг найбільших успіхів, забивши 20 м'ячів. Друге місце посів захисник МЮ Філ Джонс, який влучив у ворота 19 разів. Третій результат показав півзахисник Андер Еррера, який реалізував 14 спроб.

Топ-10 гравців, які потрапили у Книгу рекордів Гіннеса

Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Книга рекордів Гіннеса Серхіо Ромеро Серхіо Ромеро
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