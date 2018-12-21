Сульшер назвав свою основну місію на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився першими враженнями від перебування на новій посаді.

"Я вже поговорив з багатьма гравцями. Це чудовий набір професіоналів, які хочуть вчитися.

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Кількість майбутніх ігор – це не проблема.

У нас є якісні гравці, і у них буде шанс показати, що вони є гравцями Манчестер Юнайтед.

Ми хочемо вигравати матчі. Моя робота – допомагати гравцям. Ми хочемо, щоб вони грали в футбол, в який вміють грати", – цитує Сульшера ESPN.

Нагадаємо, Сульшер замінив на посаді головного тренера МЮ Жозе Моурінью.

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