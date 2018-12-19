Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

Уле Гуннар Сульшер – наставник Манчестер Юнайтед на найближчі півроку. Розповідаємо, який він тренер і навіщо він "червоним" до кінця сезону.

"Суперзапасний", "Король замін", "Вбивця з обличчям дитини". Уле Гуннар Сульшер 11 років грав за Манчестер Юнайтед, в складі якого став 6-разовим чемпіоном Англії та автором легендарного гола у ворота Баварії в фіналі ЛЧ-1998/99, що приніс манкуніанцям "вухатого".

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Останні роки на Олд Траффорд підпсувала травма, однак 126 голів у 366 матчах зробили кар'єру норвежця з Алексом Фергюсоном успішною. Сульшер втримує рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю виходів на заміну (158) і голів після появи з лави запасних (28).

Кого тренував?

Сульшер дебютував наставником у 2008 році – йому довірили резерв МЮ. На другий сезон роботи Уле Гуннар виграв з "дияволами" Прем'єр-лігу серед резервних команд, що стало першим тренерським успіхом. У той період роботи відмовився від пропозиції очолити збірну Норвегії, пояснивши, що він ще не готовий.

У листопаді 2010 підписав контракт зі своїм колишнім клубом Мольде. Вже в перший сезон на чолі приніс команді прем'єрне чемпіонство у Норвегії, рік потому – другу перемогу в чемпіонаті, ще рік потому – Кубок Норвегії.

На початку 2014-го отримав роботу в АПЛ, очоливши Кардіфф. Поставити бодай якусь виразну гру не зумів, виграв лише 3 матчі АПЛ з 18 і вилетів на останньому місці в Чемпіоншип. Там старт наступного сезону також вийшов провальним – у вересні Сульшера в Кардіффі вже не було.

Згодом повернувся у Мольде, але титулів під час другого пришестя не завойовує. Щоправда, виграв групу Ліги Європи-2015/16 з Фенербахче, Селтіком і Аяксом, після чого вилетів у плей-офф від Севільї. Сезон-2018 завершив віце-чемпіоном Норвегії.

Які особливості роботи?

Кардіффом Сульшер створив собі негативну репутацію тренера на Туманному Альбіоні. Його призначення в Манчестер Юнайтед викликало чимало скептицизму та насмішок. Навряд чи хтось чекає від Уле Гуннара геніальних тренерських рішень, але виділити певні особливості його роботи варто.

Вміє знаходити та відкривати молоді таланти. Готовий робити ставку на молодь, вчити і довіряти. Таку славу здобув ще під час роботи з резервом МЮ. Підхід не змінився в Мольде, де команда декілька разів розвалювалася через від'їзд гравців за кордом, але Сульшер завжди компенсував втрати, знаходячи молодь. Середній вік Мольде – 24,9 року, третій показник у чемпіонаті Норвегії.

Сульшер дуже гнучкий в тактичному плані. Найкращих результатів з Мольде він досягав за схемами 4-3-3 і 4-2-3-1, однак він також активно звертався до 4-4-2 і експериментував з 3-5-2. Не обмежується виключно комбінаційним футболом або виключно контратаками, працює над вдосконаленням всіх аспектів. Підлаштовує гру під сильні сторони футболістів, які в той момент перебувають у хорошій формі, багато грає "від суперника".

Улюбленець фанів, компліменти від Фергі, "антиглейзер"

"Манчестер Юнайтед назавжди у моєму серці. Я радий повернутись сюди. Мені не терпиться приступити до роботи з цією дуже талановитою командою, персоналом і з усіма в клубі", – Уле Гуннар дуже любить МЮ і Алекса Фергюсона. Йому відповідають взаємністю. Фергі навіть не приховував, що якогось дня хотів би побачити його на своєму місці.

"Якщо ти приходиш в команду і приносиш їй перший чемпіонський титул в історії, то маєш щось особливе. Він знав, до чого прагнув. Уле створив свою команду. Дуже корисно вміти керувати та приймати правильні рішення. Попереду у нього багато звершень. Він дуже добре знає внутрішню тренерську "кухню", – так сер Алекс був вражений норвезькими успіхами Сульшера.

The Baby-faced Assassin – улюбленець фанів клубу. Дійсно, кого можна любити більше, ніж того, хто приносить тобі перемоги на останніх хвилинах. Матчі Юнайтед на зламі тисячоліть не обходилися без пісень про нього на трибунах Олд Траффорд. Вболівальники дуже підтримували його під час травми.

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Причина не лише в голах і доброму фейсі норвежця. Взимку 2005-го Сульшер висловився проти придбання клубу Малкомом Глейзером. Фани тоді активно виступали проти такої долі для Манчестер Юнайтед, і Уле Гуннар їх підтримав, очоливши групу "акціонерів Юнайтед", які були категорично проти Глейзера.

"Важливо, щоб клуб залишався в правильних руках. Я повністю підтримую вболівальників і думаю, що клуб зараз в хороших руках. Я – фан Манчестер Юнайтед і хочу для клубу тільки найкращого", – сказав у 2005-му Сульшер. Однак Глейзери все ж прийшли. Зараз клубом керують сини Малкома – Джоель і Аврам. Тепер Сульшер працюватиме з тими, проти кого висловлювався.

Нинішня кризова ситуація в МЮ, до речі, є наслідком пріоритетів Глейзерів. Для них зростання прибутків важливіше за проблеми зі складом і грою, тому одіозний Ед Вудворд, чия провина в проблемах "дияволів" не менша, ніж Моурінью, їх цілком влаштовує.

Які шанси залишитися в МЮ

Манчестер Юнайтед не розраховує на Сульшера в довгостроковій перспективі. Манкуніанці "орендували" Уле Гуннара в Мольде до кінця сезону. На початку грудня "суперсаб" підписав з норвезьким клубом новий контракт до 2021 року, а навесні повернеться до роботи в ньому. Попередній сезон в Норвегії завершився, новий розпочнеться в березні. До травня його тимчасово підмінять на чолі Мольде.

Заробити собі повноцінний контракт в МЮ Сульшер практично не має шансів. Що він для цього повинен зробити? Фінішувати в топ-4? Вийти в фінал Ліги чемпіонів? Будь-який успіх зараз звучить комедійно в контексті Манчестер Юнайтед.

Уле Гуннар – суто тимчасовий варіант, просто "якась" людина на посаді головного, яка повинна заспокоїти атмосферу та спокійно доплисти до берега, поки керівництво готуватиме план на майбутнє. Разом з Майклом Феланом, який після пенсії Фергі планував самостійну кар'єру, але так її й не побудував, Сульшер звільнить гравців від напруги. У грудні-січні результати Манчестер Юнайтед точно повинні піти на покращення, а підсумкове місце в АПЛ не буде нижчим за 6. У будь-якому випадку розглядати норвежця в плані побудови своєї команди не варто.

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