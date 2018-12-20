Моурінью втратив повагу 90% гравців Манчестер Юнайтед, – ESPN

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не був авторитетом серед гравців, перед відходом з клубу.

За кілька тижнів до звільнення конфлікт Моурінью з хавбеком Полем Погба набрав таких оборотів, що португалець був змушений заборонити одному з гравців наближатись до француза, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, це лише погіршило стосунки Жозе з командою, 90% гравців втратили повагу до тренера.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед звільнив Моурінью та призначив на його місце легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

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