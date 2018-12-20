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Моурінью втратив повагу 90% гравців Манчестер Юнайтед, – ESPN

21 грудня 06:00 3 Читать на русском
Моурінью втратив повагу 90% гравців Манчестер Юнайтед, – ESPN
Жозе Моурінью / Фото EFE

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не був авторитетом серед гравців, перед відходом з клубу.

За кілька тижнів до звільнення конфлікт Моурінью з хавбеком Полем Погба набрав таких оборотів, що португалець був змушений заборонити одному з гравців наближатись до француза, повідомляє ESPN.

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

За інформацією видання, це лише погіршило стосунки Жозе з командою, 90% гравців втратили повагу до тренера.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед звільнив Моурінью та призначив на його місце легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Поль Погба Поль Погба
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