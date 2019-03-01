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Сульшер натякнув, що Валенсія покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону

13:22 676 Читать на русском
Сульшер натякнув, що Валенсія покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону
Антоніо Валенсія / Фото Sky Sports

Капітан Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія близький до зміни клубу.

"Антоніо все ще не відновився на 100%, він працює над тим, щоб набрати форму, але в будь-якому випадку він провів фантастичну кар'єру в Манчестер Юнайтед і в Англії.

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Він один з небагатьох діючих гравців нашої команди, хто вигравав Прем'єр-лігу, але я не впевнений, що клуб і Антоніо домовляться про контракт на наступний сезон.

Все буде залежати від того, чи повернеться він на поле в найближчі місяці, але він залишається нашим капітаном, вірним слугою клубу. Сподіваюся, я ще зможу випустити його на поле, а він покаже, на що здатний", – цитує Сульшера The Mirror.

В поточному сезоні АПЛ Антоніо провів лише 5 поєдинків.

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Теги
Англія Антоніо Валенсія Антоніо Валенсія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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