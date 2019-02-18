Вест Хем може підписати Антоніо Валенсію за однієї умови

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Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву
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Романчук: Бандера замучив мою родину, а мене назвали "бандерівець", це неповагаСвіт — 11:47 7532
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Динамо – Олімпіакос: лише у 3-х випадках кияни йшли далі після 2:2 у першому матчі – єврокубкова історія "біло-синіх"Україна — 17 лют 4079
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Кайсеріспор з Кравцем переміг Гезтепе – українець став найгіршим гравцем у своїй командіТуреччина — 17 лют 320