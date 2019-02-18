toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Вест Хем може підписати Антоніо Валенсію за однієї умови

12:56 915 Читать на русском
Вест Хем може підписати Антоніо Валенсію за однієї умови
Антоніо Валенсія / Фото thesefootballtimes

Ветеран Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія може стати партнером Андрія Ярмоленка.

Вест Хем зацікавлений у підписанні капітана Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія, повідомляє Daily Mail.

Манчестер Юнайтед спробує придбати Кулібалі за 100 млн євро

"Молотобійці" поки не поспішають надсилати запит манкуніанцям, адже очікують на рішення 34-річного захисника лондонського клубу Пабло Сабалети, який роздумує над завершенням кар'єри.

Якщо аргентинець вирішить повісити бутси на цвях, то можна очікувати на перехід 33-річного Валенсії до клубу Андрія Ярмоленка.

В поточному сезоні АПЛ Антоніо провів лише 5 поєдинків.

Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Антоніо Валенсія Антоніо Валенсія Вест Хем Вест Хем Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
6
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук