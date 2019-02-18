Вест Хем може підписати Антоніо Валенсію за однієї умови

Ветеран Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія може стати партнером Андрія Ярмоленка.

Вест Хем зацікавлений у підписанні капітана Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія, повідомляє Daily Mail.

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"Молотобійці" поки не поспішають надсилати запит манкуніанцям, адже очікують на рішення 34-річного захисника лондонського клубу Пабло Сабалети, який роздумує над завершенням кар'єри.

Якщо аргентинець вирішить повісити бутси на цвях, то можна очікувати на перехід 33-річного Валенсії до клубу Андрія Ярмоленка.

В поточному сезоні АПЛ Антоніо провів лише 5 поєдинків.

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