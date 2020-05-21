Сульшер: Краще мати в команді дірку, ніж гівнюка

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував важливість хорошої атмосфери в команді.

"Краще мати в команді дірку, ніж гівнюка. Особистість дуже важлива. Ми команда. Ви хочете, щоб гравці мали трішки егоїзму, але вони повинні вміти адаптуватися.

У березні 2019-го наші футболісти втомилися фізично та ментально, у нас було багато травм. Гравці думали про негатив. Зараз навпаки всі концентруються на позитиві.

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Завжди будуть футболісти, які хочуть грати більше. Але якщо команда прагне бути успішною, то вони мусять миритися з тим, що будуть грати лише тоді, коли це потрібно.

Я відчуваю, що зараз в Манчестер Юнайтед немає жодного "гнилого яблука".

Коли ти перемагаєш, все йде легко. Тільки в складні часи можна побачити, хто потрібен в команді, хто має правильний менталітет", – сказав Сульшер United We Stand.

Нагадаємо, що Уле Гуннар Сульшер очолив Манчестер Юнайтед наприкінці 2018-го після провалу Моурінью. Спершу був позитивний старт, однак потім результати команди погіршилися. У нинішньому сезоні "дияволи" ведуть боротьбу за топ-4 АПЛ.

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